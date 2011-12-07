ВК «Динамо-Ак Барс» объявил о подписании трёх волейболисток

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании трёх волейболисток краснодарского «Динамо». Контракты с казанским клубом заключили центральная блокирующая Ангелина Лазаренко, доигровщица Ангелина Сперскайте и связующая Екатерина Лазарева.

Ангелина Лазаренко имеет опыт выступлений за национальную сборную России, а Ангелина Сперскайте выиграла золото Универсиады в Неаполе. Екатерина Лазарева является воспитанницей казанского волейбола — на протяжении шести сезонов связующая выступала в других российских клубах.