6 российских клубов получили лицензии ФНЛ

Шесть российских клубов успешно прошли лицензирование для участия в ФНЛ в следующем сезоне. Так, документы успешно получили два победителя зон ПФЛ — астраханский «Волгарь» (зона «Юг») и тольяттинский «Акрон» (зона «Урал-Приволжье»).

Процедуру лицензирования прошел и ФК «Олимп-Долгопрудный», команда была образована в это межсезонье путем слияния клубов зоны «Запад» «Олимп» и «Долгопрудный». Попадет ли команда в ФНЛ станет известно на заседании исполкома РФС в июле.

Подтвердили свои лицензии и действующие участники ФНЛ: «Шинник», СКА, «Чайка».