В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса

Пресс-служба сборной России рассказала о состоянии защитника Марио Фернандеса, который неудачно упал на газон по ходу матча против Финляндии. Игрока унесли с поля на носилках, после чего последовала вынужденная замена.

«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сообщила пресс-служба.

Ранее из-за травм российская команда потеряла защитников Фёдора Кудряшова и Юрия Жиркова.