Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса

Защитник избежал травмы позвоночника.

Пресс-служба сборной России рассказала о состоянии защитника Марио Фернандеса, который неудачно упал на газон по ходу матча против Финляндии. Игрока унесли с поля на носилках, после чего последовала вынужденная замена.

«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сообщила пресс-служба.

Ранее из-за травм российская команда потеряла защитников Фёдора Кудряшова и Юрия Жиркова.

КВ
Лента новостей