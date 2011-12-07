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«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

Это уже шестой подобный трофей для клуба из Санкт-Петербурга.

Этим вечером стало известно имя обладателя очередного Суперкубка России по футболу. Трофей достался действующему чемпиону страны — «Зениту». Подопечные Сергея Семака уверенно разобрались с «Локомотивом» Николича. Встреча была сыграна в Калининграде на одноименном стадионе.

Матч прошел под диктовку клуба из культурной столицы. В первом тайме счет открыл Кузяев. Во второй половине встречи, после грубейшей ошибки защитника «Локо», Азмун увеличил преимущество своей команды.

На 83-й минуте вратарь «железнодорожников» не смог как следует обработать мяч и Ерохин забил третий гол в практически пустые ворота. В дополнительное время счет мог стать и вовсе неприличным, но перекладина спасла москвичей от разгрома.

Отметим, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел только на 60-й минуте встречи, заменив Сердара Азмуна.

КВ
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