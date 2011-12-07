Женская команда «Рубина» крупно уступила ЦСКА

В рамках 15-го тура Женской футбольной лиги футболистки «Рубина» принимали на своем поле столичный ЦСКА, идущий в тройке лидеров текущего чемпионата. Матч проходил без зрителей.

Подопечные Рената Мифтахова, который лишь недавно возглавил команду, провели неплохой первый тайм и ушли на перерыв с равным счетом. Во второй половине встречи гости активизировались и смогли четырежды поразить ворота соперника.

Отметим, что с момента основания женской футбольной команды казанские спортсменки одержали лишь одну домашнюю победу. Месяцем ранее в 1/8 Кубка России был обыгран по серии пенальти (7:6) именно ЖФК ЦСКА.