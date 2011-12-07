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Деспотович купил более ста билетов для мам болельщиков «Рубина»

Клубной акцией на матч с «Крыльями Советов» воспользовались 128 раз.

Акцией казанского клуба «Приходи на футбол с мамой», которая была приурочена к домашнему матчу с «Крыльями Советов», прошедшему в минувшее воскресенье воспользовались 128 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Остаемся зимовать.

Напомним, что форвард «Рубина» не сдержал эмоций после досадного вылета казанского клуба из квалификации Лиги Конференций и написал агрессивный комментарий в адрес болельщика в Instagram. Пресс-служба двукратного чемпиона России обыграла ситуацию и предложила болельщикам приходить на «волжское дерби» с мамами. Отмечалось, что бесплатный билет для мамы будет за счет Деспота.

Таким образом получается, что сербский нападающий оплатил билеты примерно на 45-50 тысяч рублей.

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