Дмитрий Кагарлицкий: Все выводы были сделаны. Ставим перед собой цель выиграть домашний турнир

Нападающий «Ак Барса» рассказал клубной пресс-службе про свои первые впечатления о новом коллективе, поделился целями команды на TANECO Кубок чемпионов, а также рассказал, какой видит свою роль в составе «барсов».

«Первый вывод по турниру в Магнитогорске — не нужно играть так, как играли там. Это нам доходчиво объяснили, да и сами поняли, что играли не так, как надо. Что касается партнёров — повторюсь, тут такой хороший коллектив, все ребята мастеровитые. Мне понравилось и с Даней Тарасовым играть, и с молодыми ребятами — Артёмом Галимовым, Колей Коваленко. Ребята хорошие, талантливые. Просто нужно время, чтобы нащупать какую-то «химию», понимать не глядя, где партнёр. Искренне верю, что на TANECO Кубке чемпионов сыграем иначе.

Этот турнир обязательно надо выигрывать. Придут наши болельщики, это очень важный турнир. Нельзя проигрывать так, как мы проигрывали в Магнитогорске. Ставим перед собой цель выиграть турнир», — сразу расставил точки над «и» Кагарлицкий.

Важным фактором грамотно выстроенной игры бывший «динамовец» видит четкое понимание новой системы. Когда в команде много новичков — требуется время на адаптацию.

Также новичок «Ак Барса» отметил, что главный тренер и сама команда делают акцент на собственной игре, особенно на тренировках. Несмотря на это, безусловно, никуда не пропадают и предматчевые разборы соперников.

«Хотелось бы много играть, приносить пользу, брать на себя какую-то ответственность. С детства мне хотелось влиять на результат и до сих пор хочу проявлять лидерские качества. Много работал летом, да и прошлый сезон, надеюсь, помог мне вернуться в свои кондиции. Мне хочется набирать очки, делать результат», — заявил хоккеист казанского клуба.

Напоследок Кагарлицкий лестно отозвался о столице республики. В Казани все есть, все близко. Практически до любой нужной точки — 12 минут езды. Это, и большое количество мест для прогулок, вызвало восхищение новичка «Ак Барса».

Напомним, что на этой неделе на льду «Татнефть Арены» пройдет TANECO Кубок чемпионов, в котором помимо «Ак Барса» примут участие: уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и санкт-петербургский СКА. Матчи с участием казанского коллектива состоятся 18,19, 21 и 22 августа.

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