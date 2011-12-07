Виталий Кафанов о вызове Дюпина в сборную: На старте чемпионата он стабильнее остальных

Виталий Кафанов, бывший тренер по работе с вратарями в штабе Бердыева в казанском «Рубине» и «Ростове», объяснил корреспонденту «СЭ» вызов в сборную голкипера «рубиновых» Юрия Дюпина.

«Для знакомства с вратарями в работе уже побывал на тренировках „Краснодара“ и „Локомотива“, пообщался с самими голкиперами и их тренерами. В течение этой недели планирую также побывать в „Спартаке“ и „Динамо“. В „Рубине“ сейчас весь тренировочный процесс заточен только на восстановление, а хотелось посмотреть занятия с большим количеством ударов по воротам и игр на сближенных воротах. Впрочем, по Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных», — заявил Кафанов.

Также опытный специалист отметил, что в национальной сборной страны обязательно должен быть вратарь, имеющий опыт выступления на европейских турнирах. Этим объясняется присутствие в списке Маринато Гилерме.

Кафанов упомянул и об отсутствии в списке бывшего стража ворот «Зенита» (а ныне леверкузенского «Байера») Андрея Лунева. К сожалению, отсутствие игровой практики не позволило ему занять свое место в заявке на сентябрьские матчи.

Читайте также: Самошников и Дюпин вызваны в сборную России по футболу