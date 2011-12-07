Юрий Дюпин: Надеюсь не подведу сборную России и принесу ей пользу

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от вызова в сборную России с клубной пресс-службой.

«Очень рад, конечно. Приятно, что очередной раз доверяют и вызывают. Поэтому, надеюсь, не подведу и принесу пользу.

Знаком практически со всеми в составе. Поработаем, пообщаемся поближе. Насчет первого номера скажу так — кто будет лучше играть, того и поставят», — заявил Дюпин.

Напомним, что вчера был опубликован состав сборной России на сентябрьские отборочные встречи к Чемпионату мира в Катаре. Казанский «Рубин» представлен в составе двумя игроками: вратарем Юрием Дюпиным и защитником Ильей Самошниковым.

Читайте также: Самошников и Дюпин вызваны в сборную России по футболу