Источник: УНИКС подпишет контракт с Джареллом Брэнтли

УНИКС определился с главным кандидатом на замену Уилла Томаса, разорвавшего контракт спустя 45 дней после его подписания. Клуб планирует подписать Джарелла Брэнтли. Об этом сообщает журнал BasketNews.

«Брэнтли, выпускник Чарльстонского колледжа, получил 50-е место в драфте НБА 2019 года. Он не нашел много места в „Джазе“, но он провел действительно отличный сезон в лиге G в 2019–2020 годах, набирая в среднем 18,8 очка, 7,6 подбора и 3,6 передачи за игру», — говорится на сайте издания.

Ранее советник президента УНИКСа Богдан Богачев заявил, что баскетбольный клуб ищет еще двух легионеров.