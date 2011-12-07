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Источник: УНИКС подпишет контракт с Джареллом Брэнтли

Форфард заменит Уилла Томаса, который разорвал контракт спустя 45 дней после его подписания. 

УНИКС определился с главным кандидатом на замену Уилла Томаса, разорвавшего контракт спустя 45 дней после его подписания. Клуб планирует подписать Джарелла Брэнтли. Об этом сообщает журнал BasketNews.

«Брэнтли, выпускник Чарльстонского колледжа, получил 50-е место в драфте НБА 2019 года. Он не нашел много места в „Джазе“, но он провел действительно отличный сезон в лиге G в 2019–2020 годах, набирая в среднем 18,8 очка, 7,6 подбора и 3,6 передачи за игру», — говорится на сайте издания. 

Ранее советник президента УНИКСа Богдан Богачев заявил, что баскетбольный клуб ищет еще двух легионеров.

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