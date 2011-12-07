Молодежная сборная России выиграла у Канады Суперсерию

В заключительном, восьмом матче Суперсерии-2018, молодежная сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина выиграла в овертайме (3:2). Россияне проигрывали за 14 секунд до конца третьего периода, но сравняли счет и, выиграли в овертайме, и в итоге победили в серии.