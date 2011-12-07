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Казанский «Зенит» на своей площадке обыграл новосибирский «Локомотив»

Команда Владимира Алекно в очередном матче чемпионата России по волейболу на своей площадке сумела в трех партиях одолеть новосибирский «Локомотив» - 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).
Лучшими у хозяев были Михайлов, Нгапет и Андерсон, у гостей – Бакун, Куркаев и Смоляр.
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