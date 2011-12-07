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Станислав Галиев о трех пропущенных шайбах: Так играть нельзя, особенно в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

— Наверное, сегодня была игра за первое место в конференции. Мы очень серьезно настраивались - проиграли две последние игры «Авангарду», надо было возвращать должок.

—По потерянным очкам обходите ЦСКА, есть цель выиграть регулярку?

—Не думаем об этом, идем от игры к игре. Стараемся побеждать в каждом матче.

— Что случилось в концовке матча?

— Не знаю, расслабились. Так играть нельзя, особенно в плей-офф.

— За счет чего удалось переиграть соперника?

— Наверное, за счет агрессии. Мы много бросали, хорошо сработало большинство, - передает слова Галиева корреспондент «Казанских ведомостей».

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