Станислав Галиев о трех пропущенных шайбах: Так играть нельзя, особенно в плей-офф

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— Наверное, сегодня была игра за первое место в конференции. Мы очень серьезно настраивались - проиграли две последние игры «Авангарду», надо было возвращать должок.
—По потерянным очкам обходите ЦСКА, есть цель выиграть регулярку?
—Не думаем об этом, идем от игры к игре. Стараемся побеждать в каждом матче.
— Что случилось в концовке матча?
— Не знаю, расслабились. Так играть нельзя, особенно в плей-офф.
— За счет чего удалось переиграть соперника?
— Наверное, за счет агрессии. Мы много бросали, хорошо сработало большинство, - передает слова Галиева корреспондент «Казанских ведомостей».