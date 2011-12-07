18 февраля «Ак Барс» гостит в Уфе у «Салавата Юлаева». Казанцы взяли на выезд 26 хоккеистов, в том числе пару вратарей Билялов — Рейдеборн. У «Салавата Юлаева» в лист травмированных внесены форварды Данил Башкиров и Михаил Воробьёв.

Клуб из Татарстана постарается взять реванш за январское поражение, когда «Салават» выиграл со счётом 7:3.

В целом история встреч насчитывает 89 матчей в разных турнирах. 47 раз победа оставалась за «Ак Барсом», 42 раза выигрывал «Салават Юлаев».

Начало матча в 17:00.