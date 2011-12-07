Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» гостит в Уфе у «Салавата Юлаева»

Клуб из Татарстана постарается взять реванш за январское поражение.

18 февраля «Ак Барс» гостит в Уфе у «Салавата Юлаева». Казанцы взяли на выезд 26 хоккеистов, в том числе пару вратарей Билялов — Рейдеборн. У «Салавата Юлаева» в лист травмированных внесены форварды Данил Башкиров и Михаил Воробьёв.

Клуб из Татарстана постарается взять реванш за январское поражение, когда «Салават» выиграл со счётом 7:3.

В целом история встреч насчитывает 89 матчей в разных турнирах. 47 раз победа оставалась за «Ак Барсом», 42 раза выигрывал «Салават Юлаев».

Начало матча в 17:00.

КВ
Лента новостей