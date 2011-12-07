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Курс евро упал ниже 73 рублей

Это произошло впервые с июля 2018 года.
На торгах в понедельник рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:10 доллар торговался на отметке 64,24 рублей. Это на 57 копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Евро упал ниже отметки 73 рубля, что произошло впервые с 31 июля 2018 года. По состоянию на 16:10 одна единица единой европейской валюты стоит 72,98 рублей. Это на 38 копеек ниже, чем на торгах в пятницу.
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