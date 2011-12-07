Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Стала известна степень тяжести травмы Владимира Граната

Игрок получил перелом малоберцовой кости.
Защитник «Рубина» Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости, сообщает пресс-служба казанского клуба. Игрок травмировался в результате единоборства с Ивелином Поповым в концовке матча с «Ростовом» (0:2). Футболист не смог подняться самостоятельно и покинул поле на электрокаре.
КВ
Лента новостей