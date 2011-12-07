«Нефтехимик» расстался с двумя футболистами

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«Нефтехимик» на официальном сайте объявил об уходе двух игроков. Клуб покинули 20-летний полузащитник Ильдар Алекперов и 25-летний полузащитник Бобур Давлатов.
Ильдар Алекперов был куплен в октябре прошлого года у «Строгино» за 35 тысяч евро. За сезон футболист появился на поле шесть раз, не отметившись результативными действиями.
Бобур Давлатов присоединился к нижнекамцам в августе 2019 года. За сезон он провёл 15 матчей и отдал четыре голевые передачи.
Контракты с футболистами были расторгнуты по соглашению сторон.