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«Нефтехимик» расстался с двумя футболистами

Оба игрока провели 21 матч за сезон на двоих.

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил об уходе двух игроков. Клуб покинули 20-летний полузащитник Ильдар Алекперов и 25-летний полузащитник Бобур Давлатов.

Ильдар Алекперов был куплен в октябре прошлого года у «Строгино» за 35 тысяч евро. За сезон футболист появился на поле шесть раз, не отметившись результативными действиями.

Бобур Давлатов присоединился к нижнекамцам в августе 2019 года. За сезон он провёл 15 матчей и отдал четыре голевые передачи.

Контракты с футболистами были расторгнуты по соглашению сторон.

КВ
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