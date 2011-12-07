Дмитрий Воронков и Александр Самонов признаны лучшими игроками матча «Ак Барс» — СКА

Лучшими игроками матча «Ак Барс» — СКА признали Дмитрия Воронкова и Александра Самонова.

Стоит отметить, что Дмитрий Воронков в этом сезоне будет выступать в составе казанского клуба в роли вице-капитана и заменит Даниса Зарипова в его отсутствие.

В матче первого тура TANECO Кубок чемпионов между казанским «Ак Барсом» и питерским СКА был зафиксирован итоговый счет 2:3. Подопечные Валерия Брагина выиграли благодаря победной шайбе Степана Фальковского в овертайме.