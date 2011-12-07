Иван Игнатьев может перейти в клуб чемпионата Бельгии на правах аренды

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Зюлте-Варегем» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в „Урал“, но переговоры приостановлены. Нападающий предпочел бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Игнатьева в екатеринбургский «Урал».