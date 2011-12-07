КХЛ: Мы собираем данные болельщиков хоккейных клубов не для слежки

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) собирает данные болельщиков хоккейных клубов не для слежки, а для маркетингового развития клубов и лиги. Об этом журналистам рассказал директор департамента цифровых проектов Континентальной хоккейной лиги Юрий Гаркунов.

«SUP-маркетинг является передовым и мировым продуктом, который мы предоставляем бесплатно. Основная идея в том, что все базы клубов совокупно хранятся в этой базе и совокупно обогащаются. Данные переходят в том числе из информационной системы КХЛ. Нам не нужны данные болельщиков с точки зрения проведения с ними каких-то коммуникаций. Мы закрепляем это в договорах», — сказал Гаркунов.

Сегодня, 18 августа, в Национальной библиотеке Республики Татарстан проходит «Taneco Форум чемпионов». На нем обсуждается переработка лучших кейсов КХЛ и спортивной индустрии. После завершения Форума в рамках турнира «TANECO Кубок чемпионов» казанский «Ак Барс» на «Татнефть Арене» встретится с питерским «СКА». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.