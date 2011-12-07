Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Федор Кудряшов не сыграет против Швеции в Лиге наций

Вместо него в сборную России вызван другой защитник.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России. Он заменит защитника казанского «Рубина» Федора Кудряшова, который не сможет принять участие в матче Лиги наций УЕФА против Швеции (20 ноября). У Кудряшова возникли проблемы с мышцами приводящей группы бедра. По итогам тестов стало понятно, что участие защитника в матче Лиги наций может усугубить его состояние, сообщает «Твиттер» сборной России.
КВ
Лента новостей