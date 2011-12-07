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Казанский «Зенит» выиграл первый трофей в сезоне

Волейболисты казанского «Зенита», выиграв домашний матч регулярного чемпионата России у питерских одноклубников, стали обладателями Суперкубка России. По регламенту этот матч и стал таковым - питерцы в прошлом сезоне были финалистами плей-офф, а казанцы - победителями чемпионата.
Первый сет казанцы выиграли уверенно - 25:16. Безупречная игра в защите - вот что выделяло хозяев. Но и питерцы не торопились сдаваться - во втором сете в ключевом моменте они вырвали победу - 25:21. Но затем казанцы резко взвинтили темп да и на подаче почти не ошибались - 25:15, 25:20. И 3:1 по партиям. Отметим, у питерцев не играл кубинский легионер Камехо. И еще один Суперкубок - седьмой по счету - в копилке казанского клуба.
КВ
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