Казанский «Зенит» выиграл первый трофей в сезоне

Первый сет казанцы выиграли уверенно - 25:16. Безупречная игра в защите - вот что выделяло хозяев. Но и питерцы не торопились сдаваться - во втором сете в ключевом моменте они вырвали победу - 25:21. Но затем казанцы резко взвинтили темп да и на подаче почти не ошибались - 25:15, 25:20. И 3:1 по партиям. Отметим, у питерцев не играл кубинский легионер Камехо. И еще один Суперкубок - седьмой по счету - в копилке казанского клуба.