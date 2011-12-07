Дивизион Чернышева выиграл Мастер-шоу КХЛ

Дивизион Чернышева стал победителем Мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Команда набрала 9 очков в 6 конкурсах, выиграв, в том числе, состязание «Хоккейный биатлон». В конкурсе на точность бросков самым точным снайпером также стад представитель дивизиона Чернышева – Сергей Широков, который закрыл четыре мишени за 17,063 секунды. Шесть очков набрала команда дивизиона Тарасова, 5 - представители дивизиона Боброва и три - у дивизиона Харламова. В конце Мастер-шоу отличившимся хоккеистам были вручены индивидуальные награды и призы.