Дмитрий Сычев принял участие в Мастер-шоу КХЛ

Дмитрий Сычев принял участие в конкурсе «Надежная защита» Мастер-шоу КХЛ. Игрок вышел на лед в составе команды дивизиона Чернышева и прихватил с собой футбольный мяч. В паре с нападающим «Авангарда» Ильей Михеевым они попытались пробить вратаря Якуба Коваржа, однако игрок уверенно поймал мяч. Напомним, что последним клубом Дмитрия Сычева была «Казанка» из зоны «Запад» ПФЛ.