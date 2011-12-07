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Дмитрий Сычев принял участие в Мастер-шоу КХЛ

Футболист вышел в составе команды дивизиона Чернышева.
Дмитрий Сычев принял участие в конкурсе «Надежная защита» Мастер-шоу КХЛ. Игрок вышел на лед в составе команды дивизиона Чернышева и прихватил с собой футбольный мяч. В паре с нападающим «Авангарда» Ильей Михеевым они попытались пробить вратаря Якуба Коваржа, однако игрок уверенно поймал мяч. Напомним, что последним клубом Дмитрия Сычева была «Казанка» из зоны «Запад» ПФЛ.
КВ
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