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Казанский «Синтез» переиграл «Штурм-2002» в розыгрыше Кубка России

Казанский «Синтез» переиграл «Штурм-2002» в розыгрыше Кубка России
В казанском бассейне «Оргсинтез» продолжается финальная стадия розыгрыша Кубка России. В своем очередном матче казанский «Синтез» встречался с подмосковным клубом «Штурм-2002», и сумел одержать победу – 12:5. И теперь в финальном матче сразится с победителем пары «Спартак» (Волгоград) – «Динамо» (Москва).
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