Сергей Мозякин о конкурсах на Мастер-шоу: Думаю, что каждый год нужно что-то менять

- Хорошая атмосфера. Чем удивили? В этот раз добавили два новых конкурса. Думаю, что каждый год нужно что-то менять, чтобы не было однообразия.- В этом году буллиты у вас получаются не очень хорошо. В чем причина?- Знал бы в чем – поменял бы что-то. Когда-то пробовал обводить, а сейчас уже поздно пробовать (улыбается).- Все цели покорены?- Целей всегда много, не всегда удается их выполнить. Но без них никак нельзя. Сборная? Сил всегда хватало. А тренеру решать: приглашать меня или нет, – передает слова Мозякина корреспондент «КВ».