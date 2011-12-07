Бывший тренер «Ак Барса» будет работать в «Йокерите»

Экс-тренер голкиперов «Ак Барса» Ари Мойсанен перебрался в «Йокерит», сообщает официальный сайт финского клуба КХЛ. По контракту, который действует до конца года, Мойсанен будет тренером вратарей. Напомним, что специалисту 47 лет. В «Ак Барсе» он работал с 2011 года.