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Кирилл Адамчук перешёл в «Ак Барс»

Защитник последний сезон провёл в «Северстали».

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о возвращении 26-летнего защитника Кирилла Адамчука. Последний сезон хоккеист провёл в «Северстали», этот клуб получил за игрока денежную компенсацию. Его контракт с казанским клубом рассчитан на один сезон.

Адамчук находится в системе «Ак Барса» с 2015 года. Большую часть карьеры он провёл в клубах ВХЛ, отыграв за основу «Ак Барса» всего две встречи. В минувшем сезоне он помог «Северстали» выйти в плей-офф: провёл 57 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

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