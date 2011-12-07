«Акрон» усилится игроком «Нефтехимика»

34-летний защитник Андрей Киреев подпишет контракт с «Акроном» — клуб в грядущем сезоне дебютирует в ФНЛ. Сейчас на сборах с тольяттинским клубом находится большая группа новичков, пишет matchtv.ru.

Последние 2 сезона Киреев выступал за «Нефтехимик» и за минувший год провел 21 игру в ФНЛ. Также в послужном списке Киреева игры за «Уфу», «Ростов» и ряд других клубов. В составе «Рубина» защитник трижды появился на поле в РПЛ, отыграл два матча в Кубке России 2007/08 и две встречи в Кубке Интертото-2007.