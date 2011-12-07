В тени Мавроди. Как хоккеисты «Ак Барса» могут потерять миллионы из-за финансовой пирамиды «Финико»

Большое количество разговоров в Сети о скором закрытии очередной финансовой пирамиды заставляет переживать не только рядовых вкладчиков «Финико», но и ряд именитых спортсменов. По сообщению телеграм-канала «Около спорта», хоккеисты из Казани, Новосибирска и Ярославля вероятно могут потерять крупные суммы денег, вложенные в пирамиду.

Наибольшее количество вовлеченных — в составе «Сибири», где активную агитацию за вложение финансовых средств в сомнительную структуру проводила жена спортивного директора хоккейного клуба Сергея Климовича.

Особенно любопытен тот факт, что на основателей фонда еще в конце прошлого года было заведено уголовное дело, но это не помешало дальнейшему привлечению денежных средств граждан, а сам Кирилл Доронин (один из учредителей Finiko) до последнего времени отрицал любые проблемы внутри своей компании. Недавно риторика Доронина изменилась. По его словам, трое соучредителей фонда не выходят с ним на связь, а сам бизнесмен якобы больше не имеет доступа к сайту организации.

По неподтвержденной информации пострадать от закрытия финансовой пирамиды могут и другие спортсмены из Татарстана. В социальной сети Instagram на основателя Finiko подписаны: бывший голкипер и защитник «Рубина» Сергей Рыжиков и Виталий Устинов, а также воспитанник казанского хоккея Андрей Марков.