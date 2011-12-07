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Казанский «Рубин» оштрафовали на 25 тысяч рублей

Тренер клуба покинул пределы техзоны, а болельщики нарушали социальную дистанцию, не придерживались перчаточно-масочного режима и ругали судей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Рубин» на 25 тысяч рублей. 

Такое решение было принято по итогам матча 2-го тура против «Урала», который прошел 15 августа на казанской «Ак Барс Арене». На этот счет послужило несколько причин.

Во-первых, комитету не понравилось скандирование зрителями оскорбительных выражений в адрес судей. За это футбольный клуб штрафовали на 10 тысяч рублей.

Во-вторых, один из тренеров «Рубина» (Олег Кузьмин) без разрешения судьи покидал пределы технической зоны, за что получил аналогичный штраф.

И в-третьих, болельщики во время игры не соблюдали социальную дистанцию на стадионе и находились на трибунах без масок и перчаток, за что еще наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. 

КВ
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