Казанский «Синтез» узнал своих соперников по второму раунду Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» были определены в группу С. Теперь в черногорском городе Герцег Нови казанцы проведут три матча – с греческим «Вулиагмени», черногорским «Ядраном» и румынским клубом «Корона». Две лучшие команды из группы выходят в третий раунд. А до этого 21 и 22 сентября в чемпионате России «Синтез» дома сыграет с казахской «Астаной».