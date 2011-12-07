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Казанский «Синтез» узнал своих соперников по второму раунду Лиги чемпионов

Казанский «Синтез» узнал своих соперников по второму раунду Лиги чемпионов
Ватерполисты казанского «Синтеза» были определены в группу С. Теперь в черногорском городе Герцег Нови казанцы проведут три матча – с греческим «Вулиагмени», черногорским «Ядраном» и румынским клубом «Корона». Две лучшие команды из группы выходят в третий раунд. А до этого 21 и 22 сентября в чемпионате России «Синтез» дома сыграет с казахской «Астаной».
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