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Казанский «Зенит» обыграл в Стерлитамаке местный «Тархан»

В Стерлитамаке казанский «Зенит» сейчас в отсутствие «сборников» выступает на групповой стадии розыгрыша Кубка России.
И в первом матче команда Владимира Алекно обыграла местный «Тархан» - 3:0 (25:9, 25:15, 25:21). Впрочем, согласно положению о розыгрыше Кубка, команда, делегировавшая на ЧМ в сборную России трех и более игроков, и так проходит в следующую стадию турнира. Так что нынешний групповой этап для «Зенита» скорее носит тренировочный характер. А следующий матч казанцы проведут против новокуйбышевской «Новы».
КВ
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