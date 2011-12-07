Казанский «Зенит» обыграл в Стерлитамаке местный «Тархан»

И в первом матче команда Владимира Алекно обыграла местный «Тархан» - 3:0 (25:9, 25:15, 25:21). Впрочем, согласно положению о розыгрыше Кубка, команда, делегировавшая на ЧМ в сборную России трех и более игроков, и так проходит в следующую стадию турнира. Так что нынешний групповой этап для «Зенита» скорее носит тренировочный характер. А следующий матч казанцы проведут против новокуйбышевской «Новы».