Эксперты не верят в успех «Рубина» в матче с питерским «Зенитом»

Завтра в Казани состоится очередной матч РПЛ между казанским «Рубином» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Гости приедут в столицу Татарстана в качестве действующего чемпиона и лидера текущего чемпионата России.

Последние две встречи между этими командами закончились победами «рубиновых». Оба матча подопечные Слуцкого завершили со счетом 2:1 в свою пользу.

Букмекеры считают, что в завтрашней игре «Зенит» справится с двукратными чемпионами России — на победу питерской команды дают коэффициент 1,69, в то время как на «Рубин» дают коэффициент 4,9.

Стоит отметить, что в составе «Зенита» есть потери — не сыграют Ловрен и Караваев.

Матч состоится завтра, 20 сентября, 18.30.