«Рубин» отстранен от участия в еврокубках

UEFA принял решение отстранить казанский «Рубин» на один сезон в еврокубках, сказано в пресс-релизе UEFA. Это решение может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде (САS). Причина отстранения – нарушение условий мировых соглашений в области финансового «фэйр-плей».Сейчас «Рубин» может подать апелляцию на решение UEFA в течение 10 дней.