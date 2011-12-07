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«Рубин» отстранен от участия в еврокубках

Такое решение приняла палата инстанции UEFA по финансовому контролю клубов.
UEFA принял решение отстранить казанский «Рубин» на один сезон в еврокубках, сказано в пресс-релизе UEFA. Это решение может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде (САS). Причина отстранения – нарушение условий мировых соглашений в области финансового «фэйр-плей».Сейчас «Рубин» может подать апелляцию на решение UEFA в течение 10 дней.
КВ
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