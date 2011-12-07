Динамовцы Казани продолжили победную серию в матче с «Сибсельмашем»

Хозяева первыми пропустили – экс–форвард «Динамо» Петровский пробил Темникова на 7-й минуте – 0:1. Однако динамовцы отыгрались довольно быстро – на 11-й минуте точен был Олег Рязанов – 1:1. Игра шла при ощутимом премуществе казанцев, было подано несколько угловых. Но на счете это долго никак не отражалось.И лишь на 38-й минуте после подачи с углового Михаила Тюко Игррь Ларионов вывел «Динамо» - вперед – 2:1. Это был уже 15-й мяч мяч Игоря Ларионова в сезоне. Пошла череда обоюдных удалений, но до перерыва счет не изменился.А вот на 56-й минуте Руслан Исалиев при попустительстве защиты хозяев счет сравнял – 2:2. Это была, что называется, невынужденная ошибка.А на 76-й минуте Сергей Ган пробил Темникова в контратаке – 2:3, хотя последние 20 минут хозяева владели инициативой безраздельно. Казалось, что игра сделана, но тут два подряд удаления последовали у новосибирцев. У Казани оставался шанс.И на 82-й минуте с передачи Леонида Бедарева Игорь Ларионов сравнял счет – 3:3.А на 89-й минуте динамовцы сумели наконец-то второй раз реализовать угловой – 4:3. Хет-трик в матче сотворил Игорь Ларионов. Такая вот важная победа для хозяев. Теперь в этом календарном году казанские динамовцы проведут еще две игры. Сначала 25 декабря они в Москве сыграют с одноклубниками, а 28 декабря на своем льду примут мурманский «Мурман». Пока казанцы четвертые в турнирной таблице.