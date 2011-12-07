Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте

Христина Мацокина завоевала золотую медаль в спринте на первенстве России по лыжным гонкам. Напомним, первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21 – 23 года проходит в центре лыжного спорта «Демино» Ярославской области (г.Рыбинск). 14 февраля спортсмены из Татарстана выиграли две медали: золото и бронзу. Для Христины эта медаль стала второй на нынешнем первенстве России, ранее она стала второй в индивидуальной гонке на 10 км. классическим стилем.