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Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте

Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте
Христина Мацокина завоевала золотую медаль в спринте на первенстве России по лыжным гонкам. Напомним, первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21 – 23 года проходит в центре лыжного спорта «Демино» Ярославской области (г.Рыбинск). 14 февраля спортсмены из Татарстана выиграли две медали: золото и бронзу. Для Христины эта медаль стала второй на нынешнем первенстве России, ранее она стала второй в индивидуальной гонке на 10 км. классическим стилем.
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