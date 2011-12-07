Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию игроков

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию игроков
Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил, что с «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков. Это было сделано после того, как клуб погасил долги перед Сосланом Джанаевым и частично – перед Федором Кудряшовым.
КВ
Лента новостей