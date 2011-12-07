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Волейболистки казанского «Динамо» на выезде разгромили чемпионок Финляндии

Волейболистки казанского «Динамо» на выезде разгромили чемпионок Финляндии
В пятом туре группового этапа Лиги европейских чемпионов волейболистки казанского «Динамо» сыграли в Финляндии против клуба «Хяменлинна» и добились уверенной победы – 3:0 (25:19,25:18, 25:19). 
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