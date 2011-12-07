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Гекдениз Карадениз встретился с мэром Казани

Экс-игрок «Рубина» обсудил с Ильсуром Метшиным ход строительства мечети.

Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз прилетел в Казань и провел встречу с Ильсуром Метшиным. Такая информация размещена на официальном сайте мэра столицы РТ.

На встрече стороны обсудили ход строительства мечети в поселке Калинино. Молитвенное сооружение, напомним, возводится за счет личных средств Карадениза. Строительство идет с июня 2016 года и должно быть завершено нынешним летом.

По проекту мечеть будет двухэтажной с двумя минаретами. Один минарет будет выполнен в татарском стиле, другой — в османском.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Гекдениз Карадениз обратился в РФС с жалобой на «Рубин» по поводу задолженности.

КВ
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