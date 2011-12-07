Гекдениз Карадениз встретился с мэром Казани

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Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз прилетел в Казань и провел встречу с Ильсуром Метшиным. Такая информация размещена на официальном сайте мэра столицы РТ.
На встрече стороны обсудили ход строительства мечети в поселке Калинино. Молитвенное сооружение, напомним, возводится за счет личных средств Карадениза. Строительство идет с июня 2016 года и должно быть завершено нынешним летом.
По проекту мечеть будет двухэтажной с двумя минаретами. Один минарет будет выполнен в татарском стиле, другой — в османском.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что Гекдениз Карадениз обратился в РФС с жалобой на «Рубин» по поводу задолженности.