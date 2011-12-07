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«Рубин» дозаявил трех футболистов

Заявку клуба пополнили три 18-летних футболиста.

Казанский «Рубин» дозаявил трех игроков. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЛ.

В заявку клуба попали 18-летние футболисты: защитник Эмиль Галлямов, полузащитник Данил Шарафутдинов и нападающий Данила Ежков. Два первых игрока являются воспитанниками казанского клуба, а Данила Ежков долгое время выступал в соревнованиях под эгидой Саратовской областной федерации футбола.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Рубин» заключил контракт с Дмитрием Тарасовым.

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