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Алексей Вербов объявил о скором завершении карьеры

Алексей Вербов объявил о скором завершении карьеры
Либеро казанского «Зенита», а также играющий тренер Алексей Вербов объявил, что вскоре завершит карьеру игрока. Ветеран казанского клуба заявил, что ему все труднее выдавать свой максимум, и поэтому через пару месяцев он планирует завершить карьеру игрока – чтобы уйти красиво, а не по указанию тренера.
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