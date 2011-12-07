Алексей Вербов объявил о скором завершении карьеры

Либеро казанского «Зенита», а также играющий тренер Алексей Вербов объявил, что вскоре завершит карьеру игрока. Ветеран казанского клуба заявил, что ему все труднее выдавать свой максимум, и поэтому через пару месяцев он планирует завершить карьеру игрока – чтобы уйти красиво, а не по указанию тренера.