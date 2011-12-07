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Кубок Гагарина: на «Западе» фавориты уверенно идут к финалу

Кубок Гагарина: на «Западе» фавориты уверенно идут к финалу
В четвертых матчах полуфинальных серий «Запада» фавориты добились ожидаемых побед. ЦСКА в третьем периоде дожал «Динамо», уступая в счете два периода. Победу армейцам принесли броски Окулова и Робинсона – 2:1 и 3-1 в серии.А ярославский «Локомотив» на своем льду уступил питерскому СКА – 1:3. Счет в серии – также 1-3.
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