Кубок Гагарина: на «Западе» фавориты уверенно идут к финалу

В четвертых матчах полуфинальных серий «Запада» фавориты добились ожидаемых побед. ЦСКА в третьем периоде дожал «Динамо», уступая в счете два периода. Победу армейцам принесли броски Окулова и Робинсона – 2:1 и 3-1 в серии.А ярославский «Локомотив» на своем льду уступил питерскому СКА – 1:3. Счет в серии – также 1-3.