Волейболисты казанского «Зенита» пробились в полуфинал Лиги европейских чемпионов после трех часов игры с «Трефлом»

Но после первых двух сетов казанцы уступали по партиям уже 0-2, проиграв дважды со счетом 23:25. И каждое очко теперь было для казанцев «золотым». К счастью, волжане сумели взять два сета, и перевели матч на тай-брейк.Но и его не хватило, чтобы вырвать победу по соотношению двух матчей. Поляки, поймав кураж, выиграли матч в Казани – так же на тай-брейке, и теперь все решал укороченный «золотой сет», то есть еще один тай-брейк. Такого в Казани еще не видели, причем уже на стадии четвертьфинала.В «золотом» сете казанцы повели, но поляки их вновь настигли – 10:10. И все же Михайлов и Вольвич вырвали для Казани победу - 15:12! «Зенит» пробился в полуфинал.