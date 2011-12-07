«Ак Барс» подписал контракт с форвардом, имеющим опыт игры в НХЛ

Шведский форвард Пер Линдхольм стал очередным новичком «Ак Барса». Игрок заключил с казанцами однолетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Большую часть карьеры Линдхольм провёл в Швеции, выступая в нескольких лигах. Также в активе нападающего есть опыт выступления в НХЛ в 2018–2020 годах за «Торонто Мейпл Лифс», «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Форвард провёл в лиге 106 матчей и набрал 19 (4+15) очков.

«Я довольно хорошо знаю „Ак Барс“, потому что много говорил о нём с Оскаром Мёллером. Он мой хороший друг, мы долго играли в одной команде, и Оскар рассказывал только хорошее о клубе и Казани — красивом городе с отличными болельщиками. В сборной пообщался с Адамом Рейдеборном, он тоже рекомендовал мне выбрать Казань», — приводит слова игрока пресс-служба казанцев.