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Италия продлила серию без поражений до 30 матчей

Сборная вышла из группы, выиграв три матча и с нулём пропущенных мячей.

Сборная Италии продлила свою серию без поражений под руководством Роберто Манчини до 30 матчей. Специалист возглавил команду в мае 2018 года и повторил рекорд сборной по продолжительности беспроигрышной серии: в 1935–1938 годах Италия не проигрывала 30 матчей под руководством Витторио Поццо.

На Евро-2020 итальянцы преодолели групповой этап, оформив три победы с нулём пропущенных мячей. Ранее это не удавалось ни одной сборной на чемпионатах Европы: групповой этап без потерянных очков преодолевали 9 команд, а Нидерланды и Хорватия в 2008-м пропустили по одному мячу за три встречи.

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