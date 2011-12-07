Сборная России по футболу сыграет со словаками в Казани 8 октября

Сегодня стали известны имена стадионов, на которых сборная России под руководством нового главного тренера проведет два домашних матча отбора к ЧМ-2022 против словаков и киприотов. Об этом сообщает официальный твиттер команды.

Казани досталось интереснейшее противостояние национальной команды со сборной Словакии, которое во многом может решить исход всей кампании. Матч состоится 8 октября на «Ак Барс Арене», начало — 21:45.

Киприотам же предстоит посетить Санкт-Петербург. Матч на «Газпром Арене» состоится 11 ноября в 20:00.

Напомним, что ранее сообщалось, что бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.