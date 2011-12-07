Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» начал Кубок чемпионов с победы

Четыре очка у казанцев набрал Артём Галимов.

Казанский «Ак Барс» начал Кубок чемпионов с победы над СКА - 5:2.

Первый период остался за клубом из Санкт-Петербурга: Миро Аалтонен реализовал большинство, Артём Галимов спустя 3 минуты счёт сравнял, но СКА усилиями Андрея Кузьменко всё равно вышел вперёд.

На 25-й минуте Дмитрий Юдин восстановил статус-кво, а в третьем периоде «барсы» смяли соперника, реализовав два большинства и поразив один раз пустые ворота СКА.

Артём Галимов в этом матче набрал 4 (1+3) очка, а Воронков - два (1+1).

КВ
Лента новостей