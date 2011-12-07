Казанский «Ак Барс» начал Кубок чемпионов с победы над СКА - 5:2.

Первый период остался за клубом из Санкт-Петербурга: Миро Аалтонен реализовал большинство, Артём Галимов спустя 3 минуты счёт сравнял, но СКА усилиями Андрея Кузьменко всё равно вышел вперёд.

На 25-й минуте Дмитрий Юдин восстановил статус-кво, а в третьем периоде «барсы» смяли соперника, реализовав два большинства и поразив один раз пустые ворота СКА.

Артём Галимов в этом матче набрал 4 (1+3) очка, а Воронков - два (1+1).