«Ротор» пополнил состав пятым футболистом с паспортом Грузии

Соломон Кверквелия до конца сезона будет выступать в «Роторе» на правах аренды. Об этом клуб из Волгограда объявил на официальном сайте.

Центральный защитник в 2011–2017 годах был игроком «Рубина»: провёл за казанский клуб 111 матчей в различных турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Летом 2012 года футболист на полгода съездил в аренду в «Нефтехимик».

В июле 2017 года защитник перешёл в «Локомотив» за 2,5 млн евро. Он успел отыграть за «железнодорожников» в 111 матчах и забить четыре гола. С московским клубом Кверквелия выиграл чемпионат страны, два Кубка России и дважды участвовал в Лиге чемпионов.

Напомним, что сегодня «Ротор» объявил о переходе ещё одного футболиста с грузинским паспортом.