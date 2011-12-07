Леонид Слуцкий оценил состояние игроков «Рубина» после двухнедельного отрезка

После двухнедельного отрезка, который включал еврокубковые матчи, большая часть игроков «Рубина» получила дни отдыха. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Безусловно, многие футболисты получают дополнительные восстановительные дни, до сих пор не вся команда работала в общей группе, поэтому для нас эти еврокубковые матчи явились достаточно тяжелым испытанием, потому что мы никогда в таком графике не играли. Повторюсь, три последних матча мы провели на очень тяжелом по качеству поле, понятно, что поля всегда одинаковые для нас и для соперника. Просто разница в том, что мы играем на нем постоянно, а соперник только один раз, поэтому, безусловно, определенные сложности при подготовке к игре с „Химками“ были, но этот цикл должен позволить нам решить сложности и стать сильнее», — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что «Химки» с которыми играть казанцам в ближайшем туре хорошая и квалифицированная команда.

«Мы в прошлом году проиграли им дважды. Понимаем, как они играют, их игровую модель, но от этого наша задача не становится легче. Наверняка игра будет равной, но все как всегда определят какие-то мелочи», — сказал главный тренер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Химками» бесплатно.