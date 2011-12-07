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Леонид Слуцкий оценил состояние игроков «Рубина» после двухнедельного отрезка

По словам главного тренера команды, многие футболисты команды получили дополнительные дни отдыха.

После двухнедельного отрезка, который включал еврокубковые матчи, большая часть игроков «Рубина» получила дни отдыха. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Безусловно, многие футболисты получают дополнительные восстановительные дни, до сих пор не вся команда работала в общей группе, поэтому для нас эти еврокубковые матчи явились достаточно тяжелым испытанием, потому что мы никогда в таком графике не играли. Повторюсь, три последних матча мы провели на очень тяжелом по качеству поле, понятно, что поля всегда одинаковые для нас и для соперника. Просто разница в том, что мы играем на нем постоянно, а соперник только один раз, поэтому, безусловно, определенные сложности при подготовке к игре с „Химками“ были, но этот цикл должен позволить нам решить сложности и стать сильнее», — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что «Химки» с которыми играть казанцам в ближайшем туре хорошая и квалифицированная команда.

«Мы в прошлом году проиграли им дважды. Понимаем, как они играют, их игровую модель, но от этого наша задача не становится легче. Наверняка игра будет равной, но все как всегда определят какие-то мелочи», — сказал главный тренер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Химками» бесплатно.

КВ
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